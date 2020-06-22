Украина

Хавбек остался недоволен поединком против Динамо.

Полузащитник Колоса Андрей Богданов прокомментировал матч против Динамо, в котором его команда уступила со счетом 1:2.

"Я не знаю, как комментировать матч. Понятно, что результат негативный для нас, я подвел команду, не забив пенальти. Игра шла дальше, и что было потом — я просто шокирован. Ставить такие пенальти на де Пене. Не знаю, пусть разбирается комитет".

"Никто де Пену за футболку не тянул. Посмотрим, что скажут эксперты. Понятно, что я не снимаю с себя ответственность за то, что не забил".

"У нас удаление, пенальти. Со всеми лидерами тоже самое. Мы хотели играть, чтобы все было корректно и честно. Арбитр 10 минут смотрит повтор на Вербиче, а он сам говорит, что не было пенальти. Все сейчас на эмоциях, но хочется, чтобы равная борьба была. Мы боролись, а один пенальти все перечеркнул", — сказал Богданов FootballHub.

Ранее свою оценку скандальному поединку дал полузащитник Колоса Вадим Милько.