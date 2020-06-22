Украина

Полузащитник Колоса прокомментировал работу судейской бригады в игре против киевлян.

Лидер ковалевцев Вадим Милько остался крайне недоволен судейством в поединке против Динамо. Полузащитник считает, что арбитр виновен в поражении Колоса.

"По горячим следам не хочется наговорить каких-то глупостей. Ты готовишься неделю, работаешь. Человек пришел, за 90 минут тебя убил, все твои старания попусту. Психологически очень тяжело. Это Динамо Киев, я все понимаю. Человек может взять на себя ответственность, один эпизод, второй, но это превращается в какой-то цирк.

Мы заработали два чистых пенальти, там даже VAR не надо было смотреть. Что касается тех, что в наши ворота, то я еще после отмененного одиннадцатиметрового арбитру сказал: "Ты свой момент найдешь еще". Мне приятно за нашу команду, дали бой, сражались. А остальное пусть будет на их совести", — сказал Милько в программе Профутбол.

Отметим, что в поединке было назначено четыре одиннадцатиметровых удара.