Украина

Капитан Шахтера утверждает, что Дуглас "делал вещи, в которые было невозможно поверить".

Полузащитник Шахтера Тайсон поделился мнением о своем товарище по команде Тете, который перешел к "горнякам" из Гремио, недовольный тем, что не играет в бразильском клубе.

"Тете был мальчишкой, которого Шахтер купил у Гремио. И у него были проблемы там в Гремио, правильно? Слушайте, ему 18-19 лет, он не может рассказывать, готов он играть за первую команду или не готов", — рассказал Тайсон Zona Mista.

"У Тете есть все для большого будущего в Шахтере. У него прекрасные качества и еще многому он научится. Но я не могу сказать, что он будет новым Дугласом Костой, потому что Дуглас сильно отличался, понимаете? Дуглас Коста был совсем другой. Я играл с ним и видел, как Дуглас делает вещи, в который я поверить не мог – а он делал. Так что не могу сказать, будет Тете новым Дугласом Костой или кем-то еще…"

"У Тете есть будущее. Надеюсь, он оставит свой след в Шахтере, как это делали другие бразильцы".

"А то, что я слышал о Гремио – руководство клуба действовало очень хорошо. Иначе бы каждый стучал в дверь и говорил, что хочет играть. А это не так работает, сегодня это не так работает. Агент не может просто постучаться в дверь и сказать: "Мой игрок готов, он должен играть". Это не так, не так, не так".

"Когда я пробивался в первую команду Интера, мне нужно было подождать свой шанс. Через какое-то время может дойти до того, что бизнесмен будет предлагать деньги президенту клуба, тот даст из них тренеру и скажет: "Окей, пусть пацан играет". Это недопустимо".

В 27-м туре чемпионата Украины Тете своими двумя голами принес Шахтеру победу над Александрией (3:2) и был признан лучшим игроком тура. Кроме того, благодаря этим трем очкам Шахтер гарантировал себе чемпионство в этой кампании.