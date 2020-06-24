Украина

Пабло Буэно уверен, что капитан Шахтера просто-напросто завидует молодому таланту донецкого клуба.

Тайсон в интервью бразильской программе Bola Nas Costas заявил, что не уверен, станет ли Тете новым Дугласом Костой, поскольку последний творил невероятные вещи. Кроме того, Тайсон уверен, что Тете был неправ в конфликте с Гремио.

"Высказывания Тайсона меня не удивляют. Он знаменитый завистник. В Украине мы говорим только о Тете. Это его беспокоит", — цитирует агента Тете Пабло Буэно Zona Mista.

"После завершения карьеры Тайсон может работать на ипподроме, он умеет только бегать. Или может податься в политику в Партию зеленых".

Тайсон намерен попытаться вернуться в Бразилию в конце 2020 года – он хочет снова играть за Интернасьонал.