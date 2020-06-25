Украина

Павел Исенко отразил три удара в серии послематчевых пенальти.

Ворскла завоевала путевку в финал Кубка Украины, где сразится с Динамо, в упорной борьбе с Мариуполем.

Победитель противостояния определялся в серии послематчевых пенальти, которую для полтавчан выиграл 16-летний Павел Исенко.

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Юный голкипер заменил Дмитрия Резника перед одиннадцатиметровыми и справился с ударами Андрея Кулакова, Данила Игнатенко и Виктора Корниенко.

Напомним, что финал Кубка Украины перенесли из Тернополя во Львов.