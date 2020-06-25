Украина

Главный тренер "горняков" рассказал об успехах соотечественников.

Луиш Каштру отметил положительные стороны методики работы португальских тренеров, а также заявил, что дорогу в Шахтер ему открыл Паулу Фонсека.

"У клубов, у президентов есть право подписывать контракт с любым тренером, кого они хотят видеть. Все-таки у этих тренеров есть коллеги, которые занимают эти позиции. Никто никого не забывает – они не работают там, потому что там работают другие. Не может быть двух тренеров в одном клубе. Эти места заняты тренерами, они компетентны, и большинство – португальцы.

У португальских тренеров очень интересная методика работы. Возможно, первым был Жозе Моуриньо – выиграл Лигу чемпионов с Порту и прошел дальнейший путь… Методика португальских тренеров удалась и хорошо принимается футболистами. Она строится на том, что игровые аспекты присутствуют на каждой тренировке. Высокая скорость и быстрое принятие определенных решений – то, что больше всего нужно в игре. Это отрабатывается на тренировках и привилегирует нашу методику работы. И футболисту также очень приятно в итоге играть таким образом.

Так строятся команды, которые в будущем являются успешными. Когда мы уезжаем из Португалии, также попадаем в клубы с хорошими условиями, чтобы показывать свою работу. К счастью, одним удается открыть двери другим. Паулу Фонсека открыл здесь двери для меня – благодаря его работе стали рассматривать и других португальских тренеров. Думаю, с каждым разом нас будет все больше и больше. Все-таки португальские тренеры – это марка качества… Честно говоря, я не очень люблю разделять на португальцев и другие национальности. Но нам удается быть успешными", — приводит слова тренера официальный сайт "горняков".

Ранее Каштру заявил о неуверенности в том, что отработает контракт с Шахтером до конца.