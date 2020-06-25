Украина

Донецкий клуб сделал такое предложение по бразильцу, которое устроило все стороны.

Вингер Шахтера Тете рассказал о решении переехать в чемпионат Украины в столь юном возрасте. По словам 20-летнего бразильца, в Гремио не хотели наигрывать его в первой команде, поэтому он принял предложение донецкого клуба.

"Я просил у Гремио дать возможность играть на профессиональном уровне. Позже я доказал в Украине, что действительно был к этому готов, но тогда в Бразилии ничего не происходило. Я и мой менеджер разговаривали с президентом клуба, чтобы получить игровое время. Мы выдвинули условия, но его они не устроили. В Гремио хотели, чтобы я начал выступать за первую команду в 20-21 год".

"Я не хотел ждать. Предложение Шахтера устроило и меня, и Гремио, поэтому мы решили переехать сюда. Все идет хорошо! Я играю! Те, кто говорил, что я не был готов, должны сейчас немного подумать о своих словах", — приводит слова Тете ESPN Brazil.

В текущем сезоне Тете провел за Шахтер 30 поединков во всех турнирах, в которых он забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. Напомним, что бразильский вингер стал лучшим игроком 27-го тура украинской Премьер-лиги благодаря оформленному дублю в ворота Александрии.