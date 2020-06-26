Украина

Хавбек прокомментировал результат матча с одесситами.

Полузащитник Волыни Сергей Симинин поделился своим мнением о матче с Черноморцем (2:5) в 21-м туре Первой лиги.

"Я не оправдываюсь, но не вижу смысла играть этот чемпионат. Мы три дня добирались в Одессу. Главный и старший тренеры не приехали. Мы сдавали тесты, потом два раза пересдавали. Сейчас надо опять останавливаться в Киеве для тестов. Или здесь оставаться.

Как так можно? Нужно сдать все тесты, а потом ехать. У нас не матч был, а мы думали, как тесты сдать. Сейчас снова думаем: или в Одессе их сдать, или в Киев ехать, или остаться в Луцке.

Черноморец заслуженно выиграл, поздравляю команду", – рассказал Симинин в комментарии телеканалу Футбол.