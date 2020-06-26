Украина

Клуб из Первой лиги усилился двумя игроками.

Защитники Андрей Семенко и Владимир Сеница стали игроками Ингульца, сообщает официальный сайт украинского клуба.

Детали соглашений новичков с "красно-желтыми" остаются неизвестными.

Семенко будет играть в составе Ингульца под 90-м номером. Ранее 26-летний игрок защищал цвета таких клубов, как Оболонь-Бровар и Колос.

Сеница взял себе футболку с 4-м номером. Ранее 23-летний игрок выступал в таких клубах, как Калуш и Карпаты.

На данный момент Ингулец лидирует в турнирной таблице Первой лиги, имея в активе 40 очков.