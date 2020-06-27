Украина

Игрок ПФК Львов высказался о предстоящем матче с Карпатами.

Карпаты сойдутся в противостоянии с ПФК Львов на стадионе Авангард в рамках 28-го тура украинской Премьер-лиги. Нападающий Львова Шина поделился ожиданиями от предстоящего принципиального матча.

"Будем пытаться атаковать, идти вперед за результатом и победой. Всю неделю готовимся к этой игре. Чувствую, что процесс проходит качественно. Настраиваем командный дух, чтобы выйти и победить в дерби".

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Кроме того, бразильский футболист высказался о смене главного тренера в своей команде: Егише Меликян покинул ПФК Львов по истечению контракта, а на его должность назначили Георгия Цецадзе.

"За эти дни особой разницы не чувствую. Но нужно отметить, что предыдущий наставник многое нам дал и хорошо подготовил. Верю, что с нынешним тренером в будущем нас ждет много побед", — заявил Шина в программе Футбол NEWS.

Напомним, матч Карпаты — ПФК Львов состоится сегодня, 27 июня, в 17:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция этого поединка.