Украина

Игрок "хлеборобов" прокомментировал успех команды.

Защитник Колоса Алексей Зозуля поделился своим мнением о победе над Александрией (2:1) в матче 28-го тура УПЛ.

"Конечно, тяжелая была игра, и тяжелые погодные условия. Задача у нас была одна – только победить. Такая у нас была длительная, неприятная серия, и на игру все ребята выходили с желанием обязательно победить. И я думаю, эта победа была действительно заслуженной. Мы уже давно заслужили победу.

Как я сыграл в матче – это должен оценивать тренерский штаб, главное, что мы выиграли. А так, конечно, было тяжело, ведь долгое время пропустил из-за травмы. Но нужно играть. Раз дают играть – это хорошо.

В раздевалке после матча были положительные эмоции, песни. Сделали фото всей командой. Все было круто. Когда так долго не выигрываешь, хочется скорее одержать победу. И эта победа пойдет нам на пользу", – рассказал Зозуля в интервью официальному сайту клуба.

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