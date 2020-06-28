Украина

Игрок ковалевского клуба прокомментировал исход поединка.

Полузащитник Колоса Олег Ильин поделился своим мнением о результате матча с Александрией (2:1) в 28-м туре УПЛ.

"Вся команда молодцы, мы показали характер. В предыдущих играх нам не везло, хотя желание было невероятное. А в этом матче все стало на свои места. Нужно было еще больше реализовывать свои моменты.

Мой момент с повреждением – я в подкате сыграл, и возможно колено в сторону пошло, возможно соперник наступил, но я сразу почувствовал дискомфорт. И потом меня заменили. Буду теперь УЗИ делать, и там будет видно. Думаю, все будет хорошо.

После игры все кричали, обнимались. Но самые важные матчи впереди. Поэтому, будем настраиваться на каждую следующую игру. Чтобы выходить и побеждать", – приводит лова Ильина официальный сайт клуба.

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