Украина

Полузащитник Динамо — о матче 28-го тура УПЛ против Десны.

Динамо уступило Десне в поединке чемпионата Украины со счетом 2:3, пропустив в компенсированное время.

"Очень обидно пропустить гол на последних минутах. Всего за три минуты до этого мы сравняли счет, забив второй мяч. У нас был еще один момент чтобы забить победный мяч. Но затем Десна заработала угловой, и мы снова пропустили… Нам нужно проанализировать ошибки, понять, в чем их причины, и к следующей игре их исправить".

О Викторе Цыганкове:

"Витя – настоящий лидер, капитан. Он нам очень нужен. Я рад, что он вернулся после травмы. Он – очень хороший футболист, который обязательно поможет команде в решающих матчах сезона", — приводит слова Вербича официальный сайт Динамо.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Десна — Динамо.