Украина

Главный тренер киевлян посетовал на радость бригады арбитров после поражения его подопечных.

Динамо уступило Десне в поединке чемпионата Украины со счетом 2:3, пропустив в компенсированное время.

Алексей Михайличенко похвалил соперника за хорошую реализацию и с подозрением отнесся к поведению судейской бригады во главе с Екатериной Монзуль.

"Сложно что-то комментировать. Если начало первого тайма было хорошим, то потом мы потеряли нити игры и перестали играть так, как должны были. Практически у всех было много ошибок в простых ситуациях. То, что мы пропустили два мяча после стандартных положений, — непозволительно. Мы знали, что Десна умеет выжимать максимум из тех моментов, что имеет, и даже из того, чего не имеет, и они еще раз это доказали.

Правда, не уверен на счет момента с последним угловым ударом – возможно, там была игра рукой. Не буду об этом судить – счет остался на табло. Единственное, что меня удивило, когда я проходил после матча мимо судейской, что там ликование было не меньшим, чем в раздевалке Десны. Будем двигаться дальше, впереди еще много игр, будем готовиться и добиваться того результата, который нам нужен", — приводит слова Михайличенко официальный сайт киевлян.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Десна — Динамо.