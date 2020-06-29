Украина

Главный тренер Ворсклы прокомментировал результат матча 28-го тура УПЛ.

Ворскла и Олимпик сыграли вничью, не сумев поразить ворота друг друга.

"Мы были уставшие. Не могу сказать, что мы не хотели, но усталость дала о себе знать. Чемпионат большой, много матчей. Одни и те же футболисты не могут играть все игры. Мы стараемся применять ротацию. Даем шанс молодежи".

"Мы не проиграли сегодня и для нас это хороший результат. Ничего страшного не случилось. Мы отдали все силы в Мариуполе. Ряд игроков получили травмы или выбыли из-за дисквалификации. Такая ситуация сложилась. Но так играть тоже нельзя. Будем принимать какие-то решения", — приводит слова Юрия Максимова официальный сайт Олимпика.