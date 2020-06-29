Полузащитник Динамо забил свой 46-й гол в украинской Премьер-лиге.
Виктор Цыганков, ФК Динамо
29 июня 2020, 08:59
Подопечные Алексея Михаличенко уступили в матче 28-го тура УПЛ Десне, пропустив в концовке встречи.
На 4-й и 86-й минутах игры голами отличился Виктор Цыганков. Таким образом, 22-летний футболист забил свой 46-й гол за Динамо.
Это означает, что он сравнялся с Диого Ринконом — экс-игроком киевлян, с которым теперь делит девятое место в списках лучших бомбардиров чемпионата Украины в составе "бело-синих".
На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Десна — Динамо.