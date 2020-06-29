Украина

Скорее всего, сообщение бразильского хавбека было адресовано агенту Пабло Буэно.

Полузащитник донецкого Шахтера Тайсон опубликовал очередной пост с помощью Instagram Stories с двояким смыслом. Предполагается, что адресовано это сообщение было футбольному агенту Пабло Буэно, который представляет интересы другого игрока "горняков" — Тете.

"Просто продолжаем бежать! Это мой 16-й титул в Украине. И одна деталь: я всегда играю", — написал Тайсон.

Напомним, что в одном из последних своих интервью Тайсон высказался о своем одноклубнике Тете, посчитав, что тот не сможет стать новым Дугласом Костой. После этого агент Пабло Буэно резко ответил на эти слова: "Тайсон - знаменитый завистник. После завершения карьеры он может работать на ипподроме. Он умеет только бегать".