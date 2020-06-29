Украина

Защитник Десны получил награду за забитый победный гол в матче с Динамо.

Центральный защитник Десны Андрей Гитченко стал лучшим футболистом 28-го тура украинской Премьер-лиги. Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.

35-летний украинец заслужил данную награду благодаря голу, который он забил в ворота киевского Динамо на последний минутах матча и принес своей команде непростую победу со счетом 3:2.

Отметим, что по итогам голосования среди экспертов Гитченко опередил нападающего ковалевского Колоса Владимира Лысенко.

Посмотреть видео гола Андрея Гитченко вы можете в обзоре матча Десна — Динамо на Football.ua.