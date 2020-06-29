Украина

Дебют бельгийца в Премьер-лиге был омрачен автоголом.

Нападающий Динамо Ибрагим Каргбо дебютировал в украинской Премьер-лиге в матче 28-го тура против Десны, который завершился для киевского клуба поражением (2:3).

Как сообщает официальный сайт УПЛ, 20-летний форвард стал 100-м легионером и первым уроженцем Бельгии, который вышел в футболке Динамо в рамках украинского первенства.

Стоит отметить, что дебютный поединок Каргбо-младшего в УПЛ вышел далеко не самым лучшим: на 26-й минуте бельгиец записал на свой счет автогол, а уже в начале второго тайма Алексей Михайличенко заменил его на Карлоса де Пену.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Десна — Динамо.