Матч против Десны стал для 22-летнего футболиста юбилейным.
Виктор Цыганков, ФК Динамо
29 июня 2020, 12:55
Коллектив Алексея Михайличенко уступил в матче 28-го тура УПЛ Десне, пропустив в концовке встречи. В этом поединке в стартовом составе вышел Виктор Цыганков.
Таким образом, 22-летний футболист провел 150-й матч на клубном уровне:
102 игры – в чемпионатах Украины
9 – в национальном Кубке
2 – в Суперкубке
37 – в еврокубках.
Напомним, что дебютный матч Цыганкова состоялся 14 августа 2016 года в гостях против каменской Стали (2:1).
Ранее сообщалось, что Цыганков сравнялся с Диого Ринконом по голам в чемпионате Украины.