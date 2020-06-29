Украина

Матч против Десны стал для 22-летнего футболиста юбилейным.

Коллектив Алексея Михайличенко уступил в матче 28-го тура УПЛ Десне, пропустив в концовке встречи. В этом поединке в стартовом составе вышел Виктор Цыганков.

Таким образом, 22-летний футболист провел 150-й матч на клубном уровне:

102 игры – в чемпионатах Украины

9 – в национальном Кубке

2 – в Суперкубке

37 – в еврокубках.

Напомним, что дебютный матч Цыганкова состоялся 14 августа 2016 года в гостях против каменской Стали (2:1).

Ранее сообщалось, что Цыганков сравнялся с Диого Ринконом по голам в чемпионате Украины.