Украина

Хавбек Карпат дебютировал в чемпионате Украины против ПФК Львов.

Полузащитник Карпат Максим Хлань дебютировал в украинской Премьер-лиге в матче 28-го тура против ПФК Львов, в котором его команде удалось добыть ничью в меньшинстве (1:1).

Как сообщает официальный сайт УПЛ, 17-летний уроженец Житомира стал первым игроком в истории украинского первенства, который родился в 2003 году.

Отметим, что Хлань вышел на поле против Львова на 75-й минуте встречи, заменив Владимира Танчика. За отведенное время отличиться результативными действиями молодому футболисту не удалось.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Карпаты — Львов.