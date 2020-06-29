Хавбек Карпат дебютировал в чемпионате Украины против ПФК Львов.
Максим Хлань, ФК Карпаты Львов
29 июня 2020, 13:33
Полузащитник Карпат Максим Хлань дебютировал в украинской Премьер-лиге в матче 28-го тура против ПФК Львов, в котором его команде удалось добыть ничью в меньшинстве (1:1).
Как сообщает официальный сайт УПЛ, 17-летний уроженец Житомира стал первым игроком в истории украинского первенства, который родился в 2003 году.
Отметим, что Хлань вышел на поле против Львова на 75-й минуте встречи, заменив Владимира Танчика. За отведенное время отличиться результативными действиями молодому футболисту не удалось.
На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Карпаты — Львов.