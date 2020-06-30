Украина

Львовский клуб расстался с еще одним футболистом.

Защитник Василий Прийма покинул Карпаты, сообщил официальный сайт клуба.

Центрбек пополнил состав львовского клуба в зимнее трансферное окно, однако с тех пор сыграли лишь в двух встречах.

Напомним, что у Карпат финансовые сложности – клуб даже не может отправиться на игру против Мариуполя в рамках чемпионата Украины.

Отметим, что Василий Прийма за свою карьеру успел поиграть за Металлург Д, Торино, Фрозиноне, Зарю и Шахтер Солигорск.

Ранее сообщалось, что львовский клуб также покинул Владислав Дубинчак.