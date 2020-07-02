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Защитник Гента также поделился мнением о ситуации в Карпатах.

Защитник сборной Украины Игорь Пластун, защищающий цвета бельгийского Гента, высказался о слухах, которые связывают игрока луганской Зари Богдана Михайличенко с возможным переходом в Андерлехт. Украинец считает, что его более молодому соотечественнику следует принять предложение "пурпурно-белых".

"Андерлехт – один из самых популярных клубов Бельгии. Для него это будет шагом вперед. Если действительно такой вариант есть, я бы посоветовал ему принять этот хороший путь развития", — заявил Пластун в прямом эфире Instagram телеканалов Футбол.

Карпаты рискуют досрочно завершить выступления в текущем сезоне украинской Премьер-лиги из-за финансовых проблем. Игорь Пластун, который выступал за львовский клуб в период с 2012 по 2016 год, поделился мнением о сложившейся ситуации.

"Такой клуб, в таком городе, с такими болельщиками... Это обидно и печально для нашего футбола. Не хотелось бы, чтобы с твоим бывшим клубом происходили те вещи, которые происходят. Если смотреть со стороны, это похоже на какие-то закулисные игры".

"Как футболист, борющийся за эмблему всех команд, в которых играю, я таких людей не понимаю, не разделяю того, что они творят. Но всей правды и неправды я не знаю, поэтому не могу просто говорить. Я не знаю, что точно происходит за кулисами футбольного поля", — добавил 29-летний украинский защитник.

В сезоне-2019/20 Игорь Пластун провел за Гент 43 поединка во всех турнирах, в которых он забил два гола, отдал одну результативную передачу и заработал четыре предупреждения.