Украина

Киевский клуб сделал обращение к руководству организаций.

Динамо поддержало инициативу болельщиков команды, которые попросили содействия в том, чтобы на финал Кубка Украины пустили зрителей.

"Учитывая ситуацию в стране, мы просим выделить определенную квоту билетов, которые будут распространены среди фанатов команды. Разумеется, ФК Динамо будет максимально способствовать соблюдению мер безопасности и условий медицинского протокола (необходимой дистанции между болельщиками).

Перед нами есть пример ряда иностранных чемпионатов, где болельщики допускаются на трибуны с учетом соблюдения правил и мер медицинского протокола. В нашей стране работают магазины, метро, наземный транспорт, кинотеатры и кафе — это позволяет поднимать вопрос и о посещении болельщиками футбольного матча.

Финал национального Кубка — это важное событие в футбольной жизни нашей страны. Оставить такой матч вообще без болельщиков на трибунах означает лишить футбол души и эмоций.

Футбольный клуб Динамо просит УАФ и МОЗ серьезно подойти к решению данного вопроса и сделать шаг навстречу болельщикам. Украинская футбольная ассоциация не раз акцентировала внимание на важности присутствия зрителей на трибунах во время матчей и теперь появилась возможность подтвердить свои слова делом.

Мы направляем официальные письма в УАФ и МОЗ с надеждой на положительное решение этого вопроса.

С уважением, президент ФК Динамо (Киев)

Игорь Суркис", — гласит заявление на официальном сайт киевлян.

Напомним, ранее стало известно, когда состоится финальный поединок Кубка Украины.