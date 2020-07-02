Киевский клуб сделал обращение к руководству организаций.
Виталий Буяльский, фото getty images
02 июля 2020, 16:59
Динамо поддержало инициативу болельщиков команды, которые попросили содействия в том, чтобы на финал Кубка Украины пустили зрителей.
"Учитывая ситуацию в стране, мы просим выделить определенную квоту билетов, которые будут распространены среди фанатов команды. Разумеется, ФК Динамо будет максимально способствовать соблюдению мер безопасности и условий медицинского протокола (необходимой дистанции между болельщиками).
Перед нами есть пример ряда иностранных чемпионатов, где болельщики допускаются на трибуны с учетом соблюдения правил и мер медицинского протокола. В нашей стране работают магазины, метро, наземный транспорт, кинотеатры и кафе — это позволяет поднимать вопрос и о посещении болельщиками футбольного матча.
Финал национального Кубка — это важное событие в футбольной жизни нашей страны. Оставить такой матч вообще без болельщиков на трибунах означает лишить футбол души и эмоций.
Футбольный клуб Динамо просит УАФ и МОЗ серьезно подойти к решению данного вопроса и сделать шаг навстречу болельщикам. Украинская футбольная ассоциация не раз акцентировала внимание на важности присутствия зрителей на трибунах во время матчей и теперь появилась возможность подтвердить свои слова делом.
Мы направляем официальные письма в УАФ и МОЗ с надеждой на положительное решение этого вопроса.
С уважением, президент ФК Динамо (Киев)
Игорь Суркис", — гласит заявление на официальном сайт киевлян.
Напомним, ранее стало известно, когда состоится финальный поединок Кубка Украины.