Украина

На поединки Премьер-лиги хотят вернуть от 10 до 25 % болельщиков на стадионы.

Генеральный секретарь Украинской ассоциации футбола Юрий Записоцкий во время Expert Club Parimatch и УАФ заявил, что ведется диалог с Министерством охраны здоровья Украины по поводу возвращения болельщиков на стадионы.

В УАФ хотят, что во время матчей украинской Премьер-лиги могло присутствовать от 10 до 25% фанатов на стадионах, последовав примеру, например, Венгрии.

На данном этапе Украинская ассоциация футбола никакого ответа от МОЗ не получила, поэтому поединки всех футбольных соревнований страны пока будут проходить при пустых трибунах.