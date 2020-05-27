Другое

Football.ua выделяет ключевые события прошедшего футбольного дня.

Вашему вниманию новости за прошедший день в мире футбола.

В очередном видео за 26 мая:

- Бавария усилила свои позиции в чемпионской гонке, обыграв дортмундскую Боруссию.

- Футбол возвращается в Украину: Минздрав Украины разрешил возобновить УПЛ 30 мая.

- Ла Лига подтвердила, что будет транслировать матчи с шумом фанатов.

- Шахтер претендует на полузащитника Гремио Матеуса Энрике. Интерес к бразильцу также приписывают со стороны Манчестер Сити, Барселоны и Монако.

Также, если вы упустили, смотрите главные новости за 25 мая.