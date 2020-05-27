Football.ua выделяет ключевые события прошедшего футбольного дня.
БОРУССИЯ Д — БАВАРИЯ, GETTY IMAGES
27 мая 2020, 06:21
Вашему вниманию новости за прошедший день в мире футбола.
В очередном видео за 26 мая:
- Бавария усилила свои позиции в чемпионской гонке, обыграв дортмундскую Боруссию.
- Футбол возвращается в Украину: Минздрав Украины разрешил возобновить УПЛ 30 мая.
- Ла Лига подтвердила, что будет транслировать матчи с шумом фанатов.
- Шахтер претендует на полузащитника Гремио Матеуса Энрике. Интерес к бразильцу также приписывают со стороны Манчестер Сити, Барселоны и Монако.
Также, если вы упустили, смотрите главные новости за 25 мая.