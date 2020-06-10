Украина

Футбольный орган хочет частично вернуть зрителей на трибуны.

Украинская ассоциация футбола планирует предоставить право посещать матчи УПЛ определенному количеству болельщиков. Президент организации Андрей Павелко уже обратился к Министерству здравоохранения Украины с просьбой разрешить зрителям частично присутствовать на стадионах во время матчей.

"После восстановления соревнований, как и обещал, Украинская ассоциация футбола делает все возможное, чтобы вернуть на трибуны болельщиков и журналистов. Опыт некоторых стран Европы показывает, что в регионах, где смягчены карантин, это возможно. На данном этапе речь идет о формате заполнения стадионов не более чем на 10-25%. Но и такая перспектива станет еще одной важной победой.

УАФ направила предложение по смягчению карантина на стадионах Министру здравоохранения и главному санитарному врачу Украины. Теперь главная задача – создать безопасную возможность, с четким соблюдением медицинского протокола", – написал Павелко на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что УАФ объявила об изменениях в руководстве, включив в Исполком Анатолия Демьяненко и Александра Зинченко.