Украина

Ребров — первый иностранец, дважды выигравший чемпионат Венгрии

Более того, украинец завоевал два чемпионства всего за два сезона работы в стране.

Сергей Ребров, fradi.hu

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров стал первым тренером-легионером, которому удалось дважды стать чемпионом Венгрии, сообщает M4Sport. До Реброва венгерский Национальный чемпионат выигрывали шесть иностранцев: - Мартти Куусела (Финляндия, Гонвед, чемпионство в сезоне-1992/93); - Мирослав Беранек (Чехия, Дебрецен, 2006/07); - Хоан Каррильо (Испания, Видеотон, 2014/15); - Томас Долль (Германия, Ференцварош, 2015/16); - Марко Росси (Италия, Гонвед, 2016/17); - Марко Николич (Сербия, Видеотон, 2017/18); Сергей Ребров выиграл два чемпионства с Ференцварошем – в сезоне-2018/19 и 2019/20. Также его признали лучшим тренером Национального чемпионата по итогам нынешней кампании.