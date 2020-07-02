Более того, украинец завоевал два чемпионства всего за два сезона работы в стране.
Сергей Ребров, fradi.hu
02 июля 2020, 17:44
Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров стал первым тренером-легионером, которому удалось дважды стать чемпионом Венгрии, сообщает M4Sport.
До Реброва венгерский Национальный чемпионат выигрывали шесть иностранцев:
- Мартти Куусела (Финляндия, Гонвед, чемпионство в сезоне-1992/93);
- Мирослав Беранек (Чехия, Дебрецен, 2006/07);
- Хоан Каррильо (Испания, Видеотон, 2014/15);
- Томас Долль (Германия, Ференцварош, 2015/16);
- Марко Росси (Италия, Гонвед, 2016/17);
- Марко Николич (Сербия, Видеотон, 2017/18);
Сергей Ребров выиграл два чемпионства с Ференцварошем – в сезоне-2018/19 и 2019/20. Также его признали лучшим тренером Национального чемпионата по итогам нынешней кампании.