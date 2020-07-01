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Украинский тренер привел Ференцварош ко второму чемпионству подряд.

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров был признан Лучшим тренером чемпионата Венгрии в голосовании, организованном местной футбольной ассоциацией.

Ребров добыл это звание в борьбе с тренером Мезйоковешда Аттилой Куттором и Мартоном Габором из Залаэгерсега.

В голосовании принимали участие представители клубов: капитаны команд, главные тренеры, а также самые возрастные и самые молодые футболисты.

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Ференцварош под руководством Сергея Реброва второй сезон подряд выиграл чемпионат Венгрии. Также команда впервые за 15 лет сыграла на групповом этапе еврокубков, заняв третье место в группе Лиги Европы с Эспаньолом, Лудогорцем и ЦСКА.