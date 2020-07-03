Украина

Полузащитник киевлян высказался накануне центрального матча тура.

Динамо предстоит сыграть против Шахтера, который уже обеспечил себе золотые медали. Кадири допускает, что "горняки" будут мотивированы не на 100%.

"Мы усердно тренируемся, все очень серьезно настроены на предстоящие матчи. Каждый сейчас выкладывается на тренировках по максимуму, поскольку предыдущий матч мы провели неудачно. Теперь мы работаем над исправлением допущенных ошибок, чтобы не допускать их в предстоящих важных матчах – с Шахтером в чемпионате и в финале Кубка Украины.

Если честно, я не сильно слежу за игрой Шахтера. Больше сконцентрирован на нашей игре, на том, чтобы играть в свой футбол, поскольку нам очень нужна победа. Возможно, для Шахтера этот матч уже будет не так важен, учитывая, что они обеспечили себе чемпионство. Но для нас эта игра крайне важна, и мы должны взять три очка. И мы сделаем все, чтобы добыть эту победу", — приводит слова Кадири официальный сайт киевлян.

Матч Динамо — Шахтер начнется 4 июля в 19:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.