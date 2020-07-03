Украина

16-летний голкипер вышел в стартовом составе Ворсклы на матч против Львова.

В поединке 29-го тура украинской Премьер-лиги ПФК Львов сошелся в противостоянии с Ворсклой.

Главный тренер полтавского клуба Юрий Максимов доверил место в стартовом составе юному вратарю Павлу Исенко, который в полуфинале Кубка Украины против Мариуполя отразил три пенальти в послематчевой серии и вывел свою команду в завершающую стадию турнира.

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Стоит отметить, что для 16-летнего голкипера матч против Львова стал дебютным в рамках чемпионата Украины и в основном составе Ворсклы в официальных поединках.

Следить за событиями матча ПФК Львов — Ворскла вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua. На момент 12-й минуты полтавский клуб лидирует в счете — 0:1.