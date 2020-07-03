Украина

Несмотря на это, молодежь полтавчан добыла результативную ничью.

На поединок 29-го тура украинской Премьер-лиги против ПФК Львов главный тренер Ворсклы Юрий Максимов доверил место в стартовом составе молодым футболистам, предоставив отдых ключевым исполнителям ввиду предстоящего финала Кубка Украины с киевским Динамо.

Как сообщает официальный сайт Ворсклы, средний возраст футболистов полтавчан, которые вышли против Львова, составил всего 18,5 лет. Несмотря на это, подопечным Юрия Максимова удалось свести матч со львовским клубом в результативную ничью (2:2).

Ворскла: Исенко — Мельничук, Дубко, Павлюк, Семилет (Посевкин, 90+2) — Козыренко (Бугаенко, 83), Челядин, Гаджук (Кулаковский, 90+2), Белый (Галата, 46) — Власов (Дмитрук, 73), Кравчук

Смотрите видео голов и обзор матча ПФК Львов — Ворскла на Football.ua.