Украина

Киевляне рискуют вновь упустить вторую строчку в чемпионате Украины.

Шахтер добыл непростую победу над Динамо в рамках центрального поединка 30-го тура украинской Премьер-лиги (3:2), а для киевского клуба это поражение стало восьмым в текущем розыгрыше чемпионата Украины.

Примечательно, что в последний раз Динамо проигрывало восемь раз в сезоне-2012/13, когда команда под руководством Олега Блохина заняла "сенсационное" третье место в турнирной таблице после харьковского Металлиста и донецкого Шахтера.

Смотрите видео голов и обзор матча Динамо — Шахтер на Football.ua.