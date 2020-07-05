Украина

Полузащитник Шахтера поделился впечатлениями от победы над Динамо.

Шахтер в четвертый раз в сезоне УПЛ обыграл Динамо. Свой комментарий по игре дал Евгений Коноплянка.

"Забивать всегда хочется: как на тренировках, так и в играх. Но, в первую очередь, приятно уходить с поля с победой. Особенно важно это в противостоянии с киевским Динамо. Хоть итог чемпионата уже и решен, но все равно в дерби не хотелось уступать. Мы были сконцентрированы на том, чтобы держать мяч, потому что по такой жаркой погоде тяжело бегать без него. Ну и старались получать удовольствие, наслаждаться игрой".

Об отсутствии турнирного давления:

"Да, играешь как на тренировке. Понятно, что футболисты, обычно имеющие меньше времени, находят мотивацию, всегда хотят доказать свое право на место в составе. Сегодня те, кто не получал достаточно игровой практики, отдавались на полную".

О своих голах:

"Если меня спросить, сколько я забил за карьеру, – не отвечу. Я не знаю этого и вообще не считаю голы. Даже не скажу, сколько матчей сыграл за сборную, честное слово. Вот когда карьеру закончу, тогда сяду и посмотрю", — приводит слова Евгения Коноплянки официальный сайт Шахтера.

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