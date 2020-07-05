Полузащитник Динамо — о матче против Шахтера в 29-м туре УПЛ.
Николай Шапаренко, ФК Динамо
05 июля 2020, 01:57
Шахтер в четвертый раз в сезоне УПЛ обыграл Динамо. Свой комментарий по игре дал Николай Шапаренко.
"Так, как мы вышли в первом тайме, считаю, играть не нужно. Второй тайм был намного лучше. Мы так должны выходить с первых минут каждый матч, а не играть так в первом тайме либо наоборот во втором".
О финале Кубка Украины:
"Конечно, финал очень важен для нас. Каждая игра как финал сейчас и мы должны брать по максимуму очки. Хочется извиниться перед болельщиками за сегодняшнюю игру".
О "коридоре" от болельщиков:
"Конечно приятно, хочется для них играть, побеждать. Думаю, что на Кубок должны ехать и забирать трофей".
"Есть тренерский штаб, который подберет правильные слова для игроков и расскажет нам как привести голову в порядок", — приводит слова Николая Шапаренко официальный сайт Динамо.
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