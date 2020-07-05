Украина

Полузащитник Динамо — о матче против Шахтера в 29-м туре УПЛ.

Шахтер в четвертый раз в сезоне УПЛ обыграл Динамо. Свой комментарий по игре дал Николай Шапаренко.

"Так, как мы вышли в первом тайме, считаю, играть не нужно. Второй тайм был намного лучше. Мы так должны выходить с первых минут каждый матч, а не играть так в первом тайме либо наоборот во втором".

О финале Кубка Украины:

"Конечно, финал очень важен для нас. Каждая игра как финал сейчас и мы должны брать по максимуму очки. Хочется извиниться перед болельщиками за сегодняшнюю игру".

О "коридоре" от болельщиков:

"Конечно приятно, хочется для них играть, побеждать. Думаю, что на Кубок должны ехать и забирать трофей".

"Есть тренерский штаб, который подберет правильные слова для игроков и расскажет нам как привести голову в порядок", — приводит слова Николая Шапаренко официальный сайт Динамо.

Смотрите видео голов и обзор матча Динамо — Шахтер на Football.ua.