Молодой голкипер займет место в воротах в матче 29-го тура чемпионата Украины.
Дмитрий Мацапура, ФК Заря Луганск
05 июля 2020, 19:04
Заря встретится с Александрией в рамках 29-го тура украинской Премьер-лиги. Команды уже определились со стартовыми составами, и здесь не обошлось без сюрпризов.
Главный тренер луганского клуба Виктор Скрипник доверил место в воротах 20-летнему вратарю Дмитрию Мацапуре, для которого этот матч станет первым в рамках чемпионата Украины.
Напомним, матч Заря — Александрия состоится в сегодня, пятого июля, в 19:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция поединка.