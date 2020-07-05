Украина

Молодой голкипер займет место в воротах в матче 29-го тура чемпионата Украины.

Заря встретится с Александрией в рамках 29-го тура украинской Премьер-лиги. Команды уже определились со стартовыми составами, и здесь не обошлось без сюрпризов.

Главный тренер луганского клуба Виктор Скрипник доверил место в воротах 20-летнему вратарю Дмитрию Мацапуре, для которого этот матч станет первым в рамках чемпионата Украины.

Напомним, матч Заря — Александрия состоится в сегодня, пятого июля, в 19:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция поединка.