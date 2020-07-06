Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.

В поединке 29-го тура украинской Премьер-лиги Заря сошлась в противостоянии с Александрией. По итогам двух таймов команды не выявили сильнейшего, и матч завершился в результативную ничью (2:2).

Главный арбитр встречи Екатерина Монзуль назначила два пенальти за встречу, второй из которых (в ворота Зари) на 77-й минуте вызвал множество споров со стороны футбольной общественности.

Смотрите видео голов и обзор матча Заря — Александрия:

Заря — Александрия 2:2

Голы: Хомченовский, 45, Юрченко, 54 (с пенальти) — Лучкевич, 18, Третьяков, 77 (с пенальти)

Заря: Мацапура — Тымчик (Леднев, 78), Вернидуб (Абу Ханна, 62), Чеберко, Михайличенко — Иванисеня — Хомченовский, Юрченко, Кочергин — Громов (Перович, 78), Кабаев

Александрия: Панькив — Пашаев (Мирошниченко, 46), Дубра, Бабогло, Вантух — Банада, Бухал (Гордиенко, 69), Грицук — Лучкевич (Задерака, 82), Безбородько (Шастал, 46), Третьяков (Ситало, 89)

Предупреждения: Чеберко, Абу Ханна — Безбородько, Банада, Панькив