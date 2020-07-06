Украина

Стал известен размер премиальных за поединок 28-го тура УПЛ.

В конце июня Карпаты провели матч против ПФК Львов, который завершился ничьей (1:1).

По информации программы ПроФутбол, игроки "львов" получили премиальные в размере 4400 гривен. Не сообщается, получили все футболисты, или только те, что появились на поле.

Матч против ПФК Львов был единственным для Карпат после рестарта сезона в украинской Премьер-лиге.

Ранее сообщалось, что Карпаты получили трансферный бан.