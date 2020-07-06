Украина

Владелец Карпат рассказал о планах на будущее для клуба.

Олег Смалийчук хочет быть полезным для клуба, а также хочет, чтобы будущее Карпат не зависело от чьего-то настроения.

"Цена покупки доли Карпат у Дыминского – это конфиденциальная информация. А договориться удалось, наверное, потому что он тоже верит, что я человек, который сможет вывести клуб на другой уровень. То, что для Дыминского Карпаты стали чемоданом без ручки, не означает, что он не любит этот клуб и не переживает за него".

"Я своей работой доказал, что могу быть нужен этому клубу. Кто бы что ни говорил, чей я человек, я – человек Карпат. В моем понимании Карпаты – это не игрушка в руках олигархов. Моя идея – клуб не должен принадлежать кому-то одному, не должно быть владельца, который после одного плохого матча или из-за плохого настроения может уволить полкоманды или выставить всех на трансфер. Мы видели, к чему это шло".

"Последние 10 лет Карпаты были заложниками отношений между двумя владельцами. Это не мой путь. Я буду делать Карпаты, которые принадлежат простым болельщикам", — сказал Олег Смалийчук в эфире программы Великий футбол.

Ранее сообщалось, что Карпаты получили трансферный бан.