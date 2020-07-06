Украина

Евгений Дикий высказался о ситуации вокруг львовских Карпат, которые испытывают финансовые проблемы.

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий прокомментировал ситуацию вокруг львовских Карпат, которые не приехали на матч 29-го тура первенства страны против Мариуполя из-за финансовых проблем, что, согласно регламенту, наказывается исключением из соревнований (это второй отказ Карпат от участия в поединке).

"Завтра мы передаем официальное обращение в КДК. Есть у нас два решения о том, что матчи дважды не состоялись. Мы все прекрасно понимаем, что Карпаты будут исключены из УПЛ. Возможно, против клуба будут введены финансовые санкции, а в остальных матчах будет расписан плюс/минус. Карпатам будут засчитаны технические поражения, а их соперникам — победы".

"Процедурой аттестации сейчас занимается УАФ, но у Карпат есть задолженность и перед УПЛ – один миллион гривен. И все же, если бы клуб показал пути погашения этих долгов, показали бы мировые соглашения, то все бы пошли навстречу Карпатам и дали бы им аттестат. Если Карпаты лишат профессионального статуса, то все игроки львовского клуба получат статус свободных агентов", — заявил Дикий в программе Великий футбол.

Напомним, ранее президент Руха Григорий Козловский опубликовал видео, из которого стало известно, что совладелец Карпат Олег Смалийчук обещает 500 тысяч гривен каждому, кто обыграет Рух. Это вызвало у него шквал негодования.