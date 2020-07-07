Украина

Киевляне отправились в Харьков с Миколенко, Поповым и Цыганковым.

Динамо отправилось в Харьков на финальный матч Кубка Украины против Ворсклы.

Как сообщает официальный сайт киевлян, главный тренер Алексей Михайличенко взял с собой 24 футболиста, из которых 20 попадут в заявку на поединок. Вместе с командой отправились восстановившиеся после травм Виталий Миколенко, Денис Попов, Виктор Цыганков, а также Никита Бурда.

Полностью состав Динамо выглядит следующим образом:

Вратари: Бойко, Бущан, Нещерет;

Защитники: Миколенко, Попов, Шабанов, Кендзера, Сирота, Бурда;

Полузащитники: Сидорчук, Кадири, де Пена, Цыганков, Андриевский, Вербич, Шепелев, Шапаренко, Дуэлунд, Буяльский, Караваев, Цитаишвили;

Нападающие: Соль, Каргбо, Русин.

Матч Динамо – Ворскла состоится в Харькове на ОСК Металлист в среду, 8 июля, и начнется в 21.30.

Ранее сообщалось, что финал Кубка Украины обслужит Екатерина Монзуль.

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