Киевляне отправились в Харьков с Миколенко, Поповым и Цыганковым.
Денис Попов и Виталий Миколенко, ФК Динамо
07 июля 2020, 11:07
Динамо отправилось в Харьков на финальный матч Кубка Украины против Ворсклы.
Как сообщает официальный сайт киевлян, главный тренер Алексей Михайличенко взял с собой 24 футболиста, из которых 20 попадут в заявку на поединок. Вместе с командой отправились восстановившиеся после травм Виталий Миколенко, Денис Попов, Виктор Цыганков, а также Никита Бурда.
Полностью состав Динамо выглядит следующим образом:
Вратари: Бойко, Бущан, Нещерет;
Защитники: Миколенко, Попов, Шабанов, Кендзера, Сирота, Бурда;
Полузащитники: Сидорчук, Кадири, де Пена, Цыганков, Андриевский, Вербич, Шепелев, Шапаренко, Дуэлунд, Буяльский, Караваев, Цитаишвили;
Нападающие: Соль, Каргбо, Русин.
Матч Динамо – Ворскла состоится в Харькове на ОСК Металлист в среду, 8 июля, и начнется в 21.30.
Ранее сообщалось, что финал Кубка Украины обслужит Екатерина Монзуль.
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