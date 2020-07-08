Украина

Украинский хавбек высказался о создании СК Днепр-1.

Полузащитник бельгийского Гента Роман Безус, ранее выступавший за Днепр, рассказал о своем отношении к футбольному клубу Днепр-1, который был создан в 2017 году.

"Днепр-1 я не воспринимаю, как продолжение Днепра. Это совсем другая команда, к которой я отношусь не очень позитивно. Она для меня не создана «с чиста». Были непонятные моменты – как они начали играть сразу во Второй лиге и так далее. Но я общаюсь с их капитаном – Сергеем Кравченко. Слежу за некоторыми игроками, смотрю некоторые игры. Немного работал с их главным тренером, он мне импонировал".

"Сказать, что болею против них – нет. Но не скажу, что отношусь к этому нормально. Не хочу никого обманывать", — приводит слова Безуса сайт телеканалов Футбол.

Напомним, ранее Роман Безус поделился ожиданиями от предстоящего финала Кубка Украины Динамо — Ворскла, а также назвал причины кризиса киевского клуба.