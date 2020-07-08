Украина

Предлагаем вашему вниманию трансляцию финального поединка Кубка Украины.

Динамо встретится в Харькове с полтавской Ворсклой в рамках финального поединка Кубка Украины.

Подопечные Алексея Михайличенко являются безоговорочными фаворитами данного противостояния, однако смогут ли полтавчане совершить сенсацию в заключительном матче турнира?

Читайте также: Динамо — Ворскла. Накануне

Следить за событиями матча Динамо — Ворскла вы можете в онлайн-трансляции на Football.ua, которая начнется сегодня, восьмого июля, в 21:30 по киевскому времени.