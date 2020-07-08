Интрига наколена до предела.
БЕНЬЯМИН ВЕРБИЧ сравнял счет в матче, ФК ДИНАМО КИЕВ
08 июля 2020, 22:30
Завершился первый тайм финального поединка Кубка Украины между Динамо и Ворсклой. Счет ничейный — 1:1.
Ворскла уже на 10-й минуте вышла вперед усилиями Руслана Степанюка, который оказался проворнее всех на дальней штанге. Динамо тут же принялось создавать моменты и сумело сравнять счет в середине тайма — Беньямин Вербич классно пробил с развороту.
Впереди второй тайм и победителем может оказаться любая команда! Голосуем — кто же станет обладателем трофея?
Football.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.