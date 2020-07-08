Предлагаем вашему вниманию видео первого взятия ворот в поединке.
Руслан Степанюк
08 июля 2020, 22:26
В финале Кубка Украины на ОСК Металлист сошлись Динамо и Ворскла. Полтавчане быстро открыли счет усилиями Руслана Степанюка.
Видео гола:
Подопечные Алексея Михайличенко смогли восстановить паритет на 28-й минуте благодаря точному удару Вербича. Свисток арбитра отправил команды отдыхать при равном счете — 1:1.
Поединок Динамо — Ворскла начался в 21:30 по киевскому времени. На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция.