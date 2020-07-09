Украина

Борьба во второй шестерке становится еще интереснее.

Ворскла уступила Динамо в серии пенальти в финале Кубка Украины и лишилась возможности попасть в Лигу Европы в качестве победителя турнира.

Это означает, что в плей-офф за место во втором по значимости еврокубке сразятся Александрия и Колос из первой шестерки, а также Днепр-1 и кто-то из пары Мариуполь — Ворскла.

Полтавчане отстают от команды Александра Бабича на пять баллов. Кроме того, у приазовцев матч в запасе.

Отметим, что Динамо гарантировало себе групповой этап Лиги Европы благодаря победе в Кубке Украины.