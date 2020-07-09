Украина

Предлагаем вашему вниманию "футбольную лотерею" главного матча турнира.

Динамо сразилось с Ворсклой в финальном поединке Кубка Украины и вышло победителем благодаря лучшей точности в серии послематчевых пенальти.

Команды с первых ударов показали, что не будут оставлять шансов голкиперам и лишь к седьмым ударам допустили осечки.

Видео серии пенальти:

Отметим, что данный трофей стал пятым в карьере Алексея Михайличенко на посту главного тренера Динамо.