Украина 09 июля 2020, 00:59 Невероятная серия пенальти финала Кубка Украины Предлагаем вашему вниманию "футбольную лотерею" главного матча турнира. Динамо - Ворскла, фото Динамо 09 июля 2020, 00:59 Динамо сразилось с Ворсклой в финальном поединке Кубка Украины и вышло победителем благодаря лучшей точности в серии послематчевых пенальти. Команды с первых ударов показали, что не будут оставлять шансов голкиперам и лишь к седьмым ударам допустили осечки. Видео серии пенальти: Отметим, что данный трофей стал пятым в карьере Алексея Михайличенко на посту главного тренера Динамо. Команды Ворскла Динамо Киев Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте