Украина

Ворскла испортила свой стопроцентный показатель в финальных матчах.

В финале Кубка Украины этого сезона Ворскла уступила киевскому Динамо в серии пенальти.

Для полтавского клуба этот выход в финал стал вторым в истории и первым, в котором он потерпел поражение. "Зелено-белые" до этого оставались единственной командой со стопроцентным показателем в решающих матчах.

Таким образом, в Украине не осталось команд, которые бы выходили в финал Кубка Украины и не проигрывали там.

Ранее в главном поединке турнира участвовали 15 разных команд. Ингулец, Металлист, Нива Винница, Кривбасс, Металлург Запорожье и Заря уступали в своих единственных финалах. Металлург Донецк, ЦСКА и Карпаты проигрывали в финалах по два раза, а Днепр – трижды.

Такой показатель, как у Ворсклы, имеет Таврия с одной победой и одним поражением, а Черноморец выигрывал трофей дважды и один раз проигрывал.

Динамо выигрывало Кубок 12 раз, проиграв при этом 5 финалов, а Шахтер имеет 13 побед и 6 поражений в решающих играх.