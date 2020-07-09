Украина

Руководящие органы прокомментировали спорный эпизод с финале Кубка.

Комитет арбитров УАФ прокомментировал эпизод в матче финала Кубка Украины, в котором арбитр отменила гол Владимира Шепелева на 70-й минуте встречи из-за офсайда.

"Начиная с 2016 года тенденции IFAB по современной трактовке наказаний игрока при "вне игры" существенно изменилась, использование терминов "пассивное", "активное" вне игры не является главным определением при нарушениях "вне игры". Сегодня, необходимо руководствоваться требованиями п.2 Правила 11 действующих Правил игры (приведены ниже), в котором идет речь о тенденциях современного наказания при нарушении положения "вне игры":

Нарушение положения "вне игры":

Игрок, который находится в положении "вне игры" в момент игры в мяч или его касания со стороны партнера по команде, наказывается только за участие в активной игре, то есть:

• вмешивается в игру, сыграв в мяч или коснувшись мяча, который ему переадресовал или какого последним коснулся партнер по команде, или:

Опрос: Нужно ли было засчитывать гол Шепелева?

• вмешивается в действия соперника, то есть:

• мешает сопернику сыграть или иметь возможность сыграть мячом, явно перекрывая поле зрения сопернику, или

• ведет борьбу с соперником за мяч или

• очевидно пытается играть мячом, который находится близко от него, когда такие действия влияют на соперника, или

• выполняет очевидную действие, явно влияет на возможность соперника сыграть в мяч.

Просматривая этот видеоэпизод видно, что игрок, который забивал гол №8 (Шепелев) находился в правильной позиции, а его партнер №7 (Вербич) находился неподалеку в позиции "вне игры", действия которого явно влияли на действия / возможности защитника №17 (Чеснакова) Ворсклы сыграть мячом, был рядом с ним, поэтому это является вмешательством в действия соперника, заслуживают наказания, согласно вышеперечисленных требований действующих Правил игры, что именно и произошло на футбольном поле".

Также вашему вниманию предлагается видео голов и обзор финального поединка Кубка Украины.

Football.ua