Украина

Португальский тренер рассказал о главных принципах своей работы в Шахтере.

Луиш Каштру рассказал про первой год тренерской работы за пределами Португалии и описал свою философию.

"Жизнь тренера всегда состоит из приобретения опыта и наставничества. Так мы работаем и так продолжаем идти по пути, который не был заранее подготовлен, но который мы должны выстроить сами. Я смотрю в будущее с учетом этой идеи создания собственного пути. То, что я делал до сих пор, ничем не отличается от того, что я делал до приезда в Украину, в Шахтер. Я стараюсь преодолеть все трудности, с которыми сталкиваюсь, и научить футболистов выступать как можно лучше, демонстрируя зрелищную игру, которая всем нравится.

Стараюсь развивать всех персонально, но в командном контексте, и мы понимаем, каков бизнес-подход к футболу, как растут игроки, а также то, что мы находимся во власти результатов. Некоторым футболистам, кого мы любим, нужно уходить, а мы должны приобретать других. В рамках этой динамики в мире футбола я живу, это моя позиция. Я понимаю, что мне необходимо быть на самом высоком уровне с точки зрения знаний, получать как можно больше информации, чтобы обдумывать ее, превращать в знания и продолжать жить. Именно так я делал до сих пор и продолжу в будущем", — приводит слова Каштру официальный сайт "горняков".

Напомним, что ранее Луиш Каштру лишился своего ассистента, который возглавил дубль Спортинга.